В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел 29 января 2025 года вблизи Новочершилинского сельского поселения, которое находится в Лениногорском районе Татарстана. Об этом спустя два дня сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Площадь загрязнения почвы составила около 2 тыс. кв. м.

Инспекторы Росприроднадзора совместно с представителями ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» выехали на место инцидента и отобрали пробы почвы. По результатам анализа будет рассчитан ущерб, который понесет виновник — АО «Транснефть-Прикамье».

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что рыба в Черном море, где в декабре произошел разлив нефтепродуктов, соответствует гигиеническим нормативам. В ведомстве провели 866 исследований в Анапе и Ялте для оценки безопасности рыбной продукции, ежедневный лабораторный контроль загрязнения нефтепродуктами побережий Краснодарского края и Крыма продолжается.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла катастрофа с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившими 9,2 тыс. т мазута. Примерно 4 тыс. т мазута вылилось в Черное море, а около 5 тыс. т оказалось на дне.