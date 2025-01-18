В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов в канализацию
Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на канализационной насосной станции (КНС) на юге Волгограда, сообщает объединенный канал ресурсоснабжающих компаний города.
Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты ООО «Концессии водоснабжения» зафиксировали на КНС № 5 в Красноармейском районе, говорится в публикации.
Сейчас на месте работают полиция и МЧС, проведен отбор пробы стоков, их передадут в лабораторию для анализа. Специалисты «Концессий водоснабжения» прорабатывают технологическое решение по откачке запрещенного вещества из системы.
Станция функционирует в штатном режиме, все показатели находятся в норме. Угрозы сотрудникам КНС и жителям соседних домов нет, система вентиляции работает стабильно.
Слив отходов промышленного производства в бытовую канализацию законодательно запрещен, напоминают «Концессии водоснабжения».
В июле 2024 года на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда случился взрыв. На объекте обрушилось железобетонное перекрытие, позднее обвалилась и кровля. Как сообщил СК, погибли два человека. Предварительной причиной аварии ведомство тогда назвало нарушения при проведении сварочных работ.
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