С выжившего путешественника Пичугина взяли подписку о невыезде
Суд назначил путешественнику Михаилу Пичугину, пережившему двухмесячный дрейф в Охотском море, в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Ранее СК предъявил Пичугину обвинение по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на семь лет.
По версии следствия, Пичугин грубо нарушил несколько правил безопасности во время плавания. Так, подвесной мотор судна был в плохом состоянии, потому что путешественник не соблюдал правила его эксплуатации.
Пичугин летом 2024 года вместе с родным братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие к Шантарским островам, чтобы посмотреть на китов. Они плыли на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив.
В начале августа связь с ними пропала. Судно было случайно обнаружено экипажем супертраулера на радаре в акватории Охотского моря, вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края.
Племянник Пичугина умер от обезвоживания и переохлаждения, а брат путешественника скончался позже. Сам Михаил был доставлен в больницу. Он рассказал, что собирал дождевую воду, чтобы утолить жажду.
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