Российская HAVAL отзовет 364 автомобиля TANK из-за риска утечки топлива

Автомобиль Tank 500 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российский филиал китайской автокомпании HAVAL получил одобрение на отзыв своих 364 автомобилей TANK из-за риска утечки топлива, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, которое и согласовала программу.

В ведомстве отметили, что причина запланированного мероприятия — риск утечки топлива из-за возможного повышения давления в топливной системе автомобиля «в условиях низкой температуры».

Отозваны будут автомобили TANK 500 BLACKTRAIL, которые были изготовлены в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024.

Представители компании напишут или позвонят всем владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв и попросит их пригнать машину в ближайший в ним дилерский центр.

Специалисты HAVAL проведут проверку и бесплатно заменят выпускные трубки топливного бака во всех машинах.

В ведомстве также уточнили, что проверить, попадает ли автомобиль под программу, можно самостоятельно — сопоставить VIN-код машины с прилагаемым перечнем, воспользоваться интерактивным поиском или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Ранее, в декабре 2024 года, в России под отзыв попали 19 752 автомобиля китайской марки Kaiyi. Причиной отзывной кампания стало отсутствие в машинах блока управления системой вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС).