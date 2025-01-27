 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Российская HAVAL отзовет 364 автомобиля TANK из-за риска утечки топлива

Автомобиль Tank 500
Автомобиль Tank 500 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российский филиал китайской автокомпании HAVAL получил одобрение на отзыв своих 364 автомобилей TANK из-за риска утечки топлива, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, которое и согласовала программу.

В ведомстве отметили, что причина запланированного мероприятия — риск утечки топлива из-за возможного повышения давления в топливной системе автомобиля «в условиях низкой температуры».

Отозваны будут автомобили TANK 500 BLACKTRAIL, которые были изготовлены в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024.

Представители компании напишут или позвонят всем владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв и попросит их пригнать машину в ближайший в ним дилерский центр.

Специалисты HAVAL проведут проверку и бесплатно заменят выпускные трубки топливного бака во всех машинах.

В ведомстве также уточнили, что проверить, попадает ли автомобиль под программу, можно самостоятельно — сопоставить VIN-код машины с прилагаемым перечнем, воспользоваться интерактивным поиском или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России
Бизнес
Фото:пресс-служба Toyota

Ранее, в декабре 2024 года, в России под отзыв попали 19 752 автомобиля китайской марки Kaiyi. Причиной отзывной кампания стало отсутствие в машинах блока управления системой вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС).

Читайте РБК в Telegram.

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Компании
отзыв автомобилей Россия китайский бренд
ХАВЕЙЛ РУС
Материалы по теме
Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России
Бизнес
Toyota отозвала в США 1,85 млн кроссоверов RAV4 из-за риска пожара
Общество
Mercedes-Benz отзовет 1 млн машин из-за проблем с тормозами
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
В Думе назвали срок рассмотрения новых правил призыва на срочную службуПолитика, 18:06
ФИФА исключила ЦСКА из списка клубов с запретом на трансферыСпорт, 18:05
«Галс-Девелопмент» стал обладателем звания «Отличное место для работы»Пресс-релиз, 18:03
Первый замгубернатора Курской области подал в отставкуПолитика, 17:56
Бывший главком ВСУ заявил о потере Украиной половины природных ресурсовПолитика, 17:53
Мосбиржа подвела итоги первого дня утренних торговИнвестиции, 17:52
Худрука театра им. Моссовета госпитализировали из-за проблем с давлениемОбщество, 17:50
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обменПолитика, 17:48
Умерла получившая гражданство России экс-советница РейганаПолитика, 17:47
МИД назвал нежелательной ситуацию с назначением посла в СШАПолитика, 17:41
Официальный курс доллара опустился ниже ₽98 впервые с ноября 2024 годаИнвестиции, 17:35
Газпромбанк назвал топ-10 дивидендных бумаг на ближайший годИнвестиции, 17:24
В Госдуме рассказали, когда изменят правила призыва на срочную службуПолитика, 17:22
Евросоюз отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатовПолитика, 17:19