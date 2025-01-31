Мужчина с оружием вышел на балкон многоквартирного дома в Химках

В Химках задержали мужчину, вышедшего с оружием на балкон

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В подмосковном городе Химки задержали вооруженного мужчину, который вышел на балкон многоквартирного дома на Молодежной улице, сообщила пресс-служба региональной полиции.

В управлении МВД уточнили, что это был житель Пензенской области 1992 года рождения, его уже доставили в отделение. У задержанного изъяли «предмет, конструктивно схожий с пистолетом». Эксперты исследуют вещь и вынесут заключение.

На видео, которое выложило издание «Осторожно, Москва», видно, что мужчина стоит на балконе лестничной клетки в камуфляжной форме. Издание уточнило, сославшись на местных жителей, что мужчина устроил стрельбу.

Ранее в январе полицейские задержали в Москве рядом со школой № 2123 в Столовом переулке человека в маске, у которого в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. При проверке выяснилось, что это был подросток с игрушечным оружием.

«По указанному адресу незамедлительно был отправлен наряд полиции. Прибывшие сотрудники обнаружили рядом со школой несовершеннолетнего с игрушечным автоматом, не представляющим опасности», — сообщили в пресс-службе.

В полиции также добавили, что молодого человека вместе с родителями доставят в территориальное отделение для проведения беседы.