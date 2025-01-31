Мишустин заявил о прямой зависимости успеха страны и развития ею ИИ
Будущее мироустройство определяется результатами технологической гонки государств на уровне цифровизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
Он подчеркнул, что развитие государств и экономик зависит именно от уровня внедрения современных решений. Мишустин также обратил внимание на противоречия, которые появляются «в построении глобальной цифровой архитектуры». Они касаются, например, устранения цифрового неравенства, доступа к инновациям, выработки этики применения ИИ, выстраивания национальной безопасности.
Цифровой форум Digital Almaty обладает репутацией площадки, на которой собираются ведущие мировые и казахстанские эксперты в области практического применения IT-технологий в самых разных отраслях.
Россия развивает сферу ИИ. Так, в январе этого года президент страны Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Ответственные — премьер-министр Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф — должны представить доклад до 30 апреля 2025 года.
В октябре 2019 года президент утвердил национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Она подразумевает поддержку научных исследований, разработку и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»