Мишустин заявил о прямой зависимости успеха страны и развития ею ИИ

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Будущее мироустройство определяется результатами технологической гонки государств на уровне цифровизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он подчеркнул, что развитие государств и экономик зависит именно от уровня внедрения современных решений. Мишустин также обратил внимание на противоречия, которые появляются «в построении глобальной цифровой архитектуры». Они касаются, например, устранения цифрового неравенства, доступа к инновациям, выработки этики применения ИИ, выстраивания национальной безопасности.

Цифровой форум Digital Almaty обладает репутацией площадки, на которой собираются ведущие мировые и казахстанские эксперты в области практического применения IT-технологий в самых разных отраслях.

Россия развивает сферу ИИ. Так, в январе этого года президент страны Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Ответственные — премьер-министр Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф — должны представить доклад до 30 апреля 2025 года.

В октябре 2019 года президент утвердил национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Она подразумевает поддержку научных исследований, разработку и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения.