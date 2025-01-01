Путин поручил Мишустину и Грефу сотрудничество с Китаем в изучении ИИ

Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» размещен на сайте Кремля.

Ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф — должны представить доклад до 30 апреля 2025 года.

По итогам конференции Путин также, в частности, поручил правительству составить предложения по расширению использования технологий ИИ для дополнительного обучения и консультирования школьников, поддержать деятельность регионов по использованию технологий ИИ в сфере государственного и муниципального управления.

В октябре 2019 года президент утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она подразумевает поддержку научных исследований, разработку и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения.

До этого, в декабре 2024 года, во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту Путин заявил, что ИИ помог российским правоохранительным органам сократить количество грабежей в 10,5 раза, а квартирных краж — в 34,5 раза, чем доказал свою эффективность в достижении национальных целей развития.

В том же месяце для российских школьников 5–9-х классов выпустили первые учебники «Искусственный интеллект». Издание содержит актуальную информацию о том, как работает искусственный интеллект, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.