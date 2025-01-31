Крестная мать панк-рока Патти Смит упала в обморок на сцене из-за мигрени

Патти Смит (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Американская певица и поэтесса 78-летняя Патти Смит упала в обморок на сцене во время выступления с берлинской группой Soundwalk Collective в Бразилии, после того как в течение нескольких дней страдала от сильной мигрени, сообщила The Guardian.

Смит, которую принято называть крестной матерью панк-рока, потеряла сознание примерно через полчаса после начала выступления, пока читала статьи о климатическом кризисе, уточнило Associated Press (AP) со ссылкой на Folha de S Paulo.

Ее увезли за кулисы в инвалидном кресле, однако позже Смит вернулась на сцену вновь в кресле и извинилась, сказав: «К сожалению, мне стало плохо и доктор сказал, что я не могу закончить выступление <...> Так что нам придется что-то придумать. И я очень сожалею».

В своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) коллектив заявил, что Смит оказывают медпомощь и она выступит уже на следующий день.

Смит родилась 30 декабря 1946 года в Чикаго, США, в семье джазовой певицы и официантки Беверли Смит и машиниста компании Honeywell Гранта Смита.

Она певица, автор песен, поэтесса, художница и фотограф. Дебютный альбом Horses 1975 года, в котором она соединила поэзию и рок, принес ей популярность в Нью-Йорке. В 1978 году песня Because the Night, написанная Смит в соавторстве с американским певцом Брюсом Спрингстином, достигла 13-го места в чарте Billboard Hot 100 и пятого места в чарте UK Singles Chart.

У Смит есть звание командора Ордена искусств и литературы, присвоенное ей Министерством культуры Франции.

К тому же певица включена в Зал славы рок-н-ролла. Смит обладает национальной книжной премией за мемуары Just Kids и занимает 47-е место в рейтинге 100 величайших артистов всех времен журнала Rolling Stone от 2010 года. У нее также есть премия Polar Music Prize.