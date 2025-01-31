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Политика ,  
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Премьер Японии обсудит с Трампом поставки энергоносителей в страну

Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США обсудит с президентом Дональдом Трампом возможность поставок энергоносителей. Об этом японский глава правительства заявил на парламентской сессии в пятницу, 31 января, сообщает Bloomberg.

«Есть вещи, которые мы хотели бы попросить у США, касающиеся стабильных поставок энергии», — сказал Исиба, отметив, что это «особенно важный момент» для его страны.

Исиба намерен отправиться в США в начале февраля, чтобы лично встретиться с Трампом и обсудить «создание альянса нового типа, выгодного для обеих стран», сообщает агентство.

Как отмечает агентство, заявления Исибы свидетельствуют, что он готовится к тому, чтобы «попытаться умиротворить» Трампа в преддверии ожидаемого саммита, поскольку Япония сталкивается с риском внезапных тарифных угроз со стороны американского президента, как и весь остальной мир.

Предложения закупать американские товары и сделать упор на том, что Япония вносит значительный вклад в экономику США, могут стать частью стратегии японского премьера на встрече с американским президентом, отмечает Bloomberg.

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Сигэру Исиба

По информации газеты Asahi, встреча Трампа и Исибы может пройти 7 февраля. Сейчас контакты правительства Японии и администрации американского президента находится на завершающей стадии. Премьер и президент намерены обсудить вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности и экономики. В свою очередь, Исиба намерен построить личные доверительные отношения с Трампом и договориться о дальнейшем углублении отношений между Японией и США, отмечает издание.

Газета Nikkei уточняет, что Исиба на встрече с Трампом может заключить сделку по расширению импорта сланцевого газа из США.

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Япония США премьер-министр Дональд Трамп Сигэру Исиба энергоносители
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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