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Политика ,  
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В Приморье предотвратили хищение ₽5 млрд при строительстве соцобъектов

Сергей Столяров
Сергей Столяров (Фото: Прокуратура Приморского края)

В 2024 году прокуратура Приморского края пресекла хищение из государственного бюджета 5 млрд руб., выделенных на строительство социальных объектов в сфере образования или спорта во Владивостоке и Надеждинском районе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на прокурора Сергея Столярова.

«В 2024 году благодаря надзорным мерам прокуратуры предотвращено хищение почти 5 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — сказал Столяров (цитата по ТАСС).

К тому же прокуроры помогли достроить, отремонтировать и начать использовать 12 социальных объектов в рамках национальных проектов, благоустроить свыше 300 дворов и более 40 общественных пространств, отремонтировать более 100 км дорог, уточнило агентство.

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Фото:Официальный сайт ФК «Алания»

Ранее, 25 января, в управлении МВД Приморья сообщили, что в крае за 2024 год раскрыли 13 тыс. преступлений, в том числе свыше 3 тыс. — тяжкой и особо тяжкой категории, а также свыше 1 тыс. преступлений прошлых лет и свыше 200 совершенных в составе организованных преступных групп.

По данным ведомства, в прошлом году в Приморье количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 16%, а в общественных местах — на 14,8%.

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Теги
Приморье хищения из бюджета прокуратура


 

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