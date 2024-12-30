Владикавказская «Алания» объявила о сокращении бюджета
Выступающая в Первой лиге владикавказская «Алания» вынуждена сократить бюджет из-за «текущей экономической ситуации и ряда внешних факторов», говорится в заявлении вице-президента клуба Данила Гуриева, которое опубликовано на сайте команды.
Гуриев отметил, что в «Алании» «берут курс на омоложение состава» и приложат все усилия, чтобы сохранить клуб.
Главный тренер команды Спартак Гогниев подтвердил, что останется на посту.
«Алания», победитель (1995 год) и двукратный серебряный призер (1992, 1996) чемпионата России, в 2014-м снялась с первенства ФНЛ из-за финансовых проблем, позднее была расформирована, потом восстановлена и в 2019-м заявилась в третью лигу (ПФЛ). В следующем сезоне клуб вернулся в ФНЛ.
В текущем розыгрыше Первой лиги «Алания» занимает предпоследнее место в зоне вылета.
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