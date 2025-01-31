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Общество ,  
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В Канаде умерла американка, которую более 50 лет разыскивали за убийства

В Канаде в возрасте 85 лет умерла американка Шэрон Кинн, которую более 50 лет назад судили за три убийства. Тогда женщине удалось избежать наказания — она устроила побег из тюрьмы, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Миссури.

Первое убийство, считает суд, произошло в марте 1960 году в Миссури. Муж Шерон Джеймс Кинн был убит выстрелом в затылок. По словам девушки, на тот момент уже матери двоих детей, мужа случайно убила двухлетняя дочь. Более поздние показания в суде выявили, что у Кинн и ее мужа были проблемы в браке и она встречалась с другими мужчинами.

Второй случай произошел всего через пару месяцев. Кинн познакомилась с продавцом автомобилей Уолтером Джонсом — она покупала машину на деньги от страховой компании за смерть мужа и продажи дома.

Мужчина был женат, и Шэрон обманом уговорила его жену с ней встретиться, после чего та пропала. Позднее ее тело обнаружили со следами огнестрельных ранений. Через несколько лет баллистические тесты показали, что женщину убили из пистолета, найденного в мотеле Кинн.

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В 1960 году Кинн были предъявлены два обвинения, однако в итоге в 1962 году ее отпустили под залог. Через два года она бежала в Мексику. Там Кинн осудили на 13 лет за убийство мужчины, с которым она познакомилась в баре.

В 1969 году ей удалось сбежать из мексиканской тюрьмы, и с тех пор местонахождение женщины оставалось загадкой. Выяснилось, что Кинн умерла естественной смертью 21 января 2022 года в Альберте, Канада.

Расследование показало, что за эти годы она вышла замуж несколько раз под разными именами, в том числе в 1970 году — за мужчину по имени Джеймс Глабус в Лос-Анджелесе.

«Шэрон была женщиной, которая никогда не сталкивалась с последствиями своих действий, оставляя их своим детям. Она причинила большой вред без размышлений и угрызений совести», — говорится в заявлении властей штата.

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Теги
Канада США убийство


 

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