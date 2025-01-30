В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek

Фото: Diego Thomazini / Shutterstock

Китайский чат-бот DeepSeek заблокировали итальянские власти, сообщает агентство ANSA со ссылкой итальянское управление по защите данных.

Ведомство распорядилось немедленно ввести ограничение обработки данных итальянских пользователей в чат-боте DeepSeek, пишет агентство.

DeepSeek — это нейросеть одноименной китайской компании, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Модель представлена в виде чат-бота с искусственным интеллектом.

«Ограничение — принято для защиты данных итальянских пользователей» — говорится в сообщении.

Ранее ANSA со ссылкой на Паскале Станционе — главу Garante, итальянского управления по защите данных — писала, что чат-бот недоступен в магазинах приложений Apple и Google в Италии.

В конце января итальянский регулятор запросил у DeepSeek информацию о персональных данных, которые собираются в приложении: из каких источников, для каких целей, на каком законном основании и хранятся ли они в Китае.

DeepSeek несколько дней назад представила обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам разработчиков, может конкурировать с ChatGPT от OpenAI. DeepSeek-R1 стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store.

По данным Bloomberg, cостояние 500 богатейших людей мира на фоне успеха бесплатного чат-бота суммарно снизилось на $108 млрд из-за падения акций западных технологических компаний.