МЧС предупредило жителей Самарской области об угрозе атаки дронов

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила пресс-служба МЧС в приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В прошлый раз губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил об опасности атаки беспилотников 11 января. Тогда сигнал действовал почти пять часов.

В тот день в области действовали временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации.