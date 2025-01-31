МЧС предупредило жителей Самарской области об угрозе атаки дронов
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила пресс-служба МЧС в приложении.
«Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В прошлый раз губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил об опасности атаки беспилотников 11 января. Тогда сигнал действовал почти пять часов.
В тот день в области действовали временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации.
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