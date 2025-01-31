 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

МЧС предупредило жителей Самарской области об угрозе атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила пресс-служба МЧС в приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Минобороны сообщило о перехвате 17 дронов над регионами России
Политика

В прошлый раз губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил об опасности атаки беспилотников 11 января. Тогда сигнал действовал почти пять часов.

В тот день в области действовали временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
МЧС Самарская область дроны ВСУ


 

Материалы по теме
В самарском аэропорту задержали прилет и вылет 18 авиарейсов
Общество
Ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Самары и Казани
Общество
Рейсы из закрытого аэропорта Казани перенаправили в Самару
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
ABC сообщил об обнаружении черных ящиков рейса American AirlinesОбщество, 03:16
Трамп описал возможность контактов с Путиным фразой «дела идут хорошо»Политика, 03:08
Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться»Политика, 02:40
Трамп сообщил, когда введет пошлины на товары из Канады и МексикиПолитика, 02:33
В Анталье закрылись 50 отелей после пожара на горнолыжном курортеОбщество, 02:10
Крушение самолета с российскими фигуристами в США. ГлавноеОбщество, 01:48
МЧС предупредило жителей Самарской области об угрозе атаки дроновПолитика, 01:41
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Песков пояснил слова Трампа о контактах с РоссиейПолитика, 01:27
Определились все участники плей-офф Лиги ЕвропыСпорт, 01:20
Фигурист Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в ВашингтонеСпорт, 01:14
«Коммерсантъ» раскрыл детали дела бывших заместителей ЧубайсаПолитика, 01:11
В США опровергли сообщения о найденных черных ящикахОбщество, 00:44
РЖД предложили скорректировать объемы производства вагоновБизнес, 00:32
В Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газаБизнес, 00:20