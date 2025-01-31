В США опровергли сообщения о найденных черных ящиках

Глава NTSB: черные ящики после столкновения самолета и вертолета в США не нашли

В США пока не нашли бортовые самописцы вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди.

«Мы еще не получили самописцы полетных данных. Мы знаем, что они там. Они под водой», — сказала она.

По ее словам, специалисты раньше поднимали самописцы из воды и смогут получить информацию, когда достанут их из реки. В NTSB считают, что, вероятно, будет «больше одного черного ящика».

Ранее CBS сообщал, что команда водолазов нашла, предположительно, бортовой самописец с пассажирского самолета.

Крушение произошло 30 января, когда самолет авиакомпании PSA Airlines (принадлежит American Airlines) заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана. Вертолет Black Hawk в то же время выполнял учебный полет. Воздушные суда столкнулись в воздухе.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военнослужащих. По сведениям NBC Washington, более 30 тел извлечены из реки Потомак, куда упали обломки самолета и вертолета. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале расследования обстоятельств столкновения над Вашингтоном.

Президент Дональд Трамп заявил, что выживших при крушении нет и что на борту лайнера были россияне. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.