Пентагон: столкнувшийся с самолетом вертолет летел с базы в 40 км от Вашингтона

Пилоты столкнувшегося с самолетом вертолета были в очках ночного видения

Обстановка на месте столкновения самолёта авиакомпании American Airlines и вертолёта Black Hawk в Вашингтоне (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Экипаж вертолета, столкнувшегося с самолетом в аэропорту Вашингтона, состоял из трех военных, он совершал ежегодный тренировочный полет. Пилоты были опытными и работали в очках ночного видения, цитирует Reuters министра обороны США Пита Хегсета.

Пентагон приостановил полеты 12-го авиационного батальона, чей вертолет Black Hawk попал в авиакатастрофу в Вашингтоне, на 48 часов, уточняет агентство.

«Мы ожидаем, что расследование быстро определит, находился ли самолет в коридоре и на нужной высоте во время инцидента», — сказал Хегсет.

Пилоты 12-го авиационного батальона, базирующегося в Форт-Белвуаре в Вирджинии, регулярно летают вблизи Национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне и, как правило, имеют большой опыт навигации в сложном воздушном пространстве, подтвердили и собеседники CNN.

«Я бы сказал, что каждый день, с понедельника по пятницу, по крайней мере один, если не несколько самолетов моей роты, не говоря уже о целом батальоне, летали по этому маршруту», — рассказал телеканалу Брэд Боуман, бывший пилот и старший директор Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий.

Форт-Белвуар находится от Вашингтона примерно в 23 милях (37–38 км).

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines. Рейс, на борту которого были 64 пассажира, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета были фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.