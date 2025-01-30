Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофы
Аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне, где произошла авиакатастрофа, открылся. На сайте воздушной гавани обновляется табло с рейсами, а также написано, что открыты парковки.
О том, что аэропорт откроется в 11 часов по местному времени (19:00 мск), ранее в X сообщила его пресс-служба. «Все дороги и терминалы аэропорта открыты», — говорится в публикации.
Некоторые рейсы были задержаны или отменены, поэтому пресс-служба рекомендовала пассажирам уточнить информацию о конкретных рейсах у своих авиакомпаний.
В ночь на 30 января при заходе на посадку в аэропорт им. Рональда Рейгана самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.
На борту самолета были 64 человека, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Спасательную операцию прекратили в связи с тем, что шанса найти выживших нет.
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