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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофы

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Авиакатастрофа в Вашингтоне
Взлётно-посадочная полоса Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана
Взлётно-посадочная полоса Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Аэропорт им. Рональда Рейгана в Вашингтоне, где произошла авиакатастрофа, открылся. На сайте воздушной гавани обновляется табло с рейсами, а также написано, что открыты парковки.

О том, что аэропорт откроется в 11 часов по местному времени (19:00 мск), ранее в X сообщила его пресс-служба. «Все дороги и терминалы аэропорта открыты», — говорится в публикации.

Некоторые рейсы были задержаны или отменены, поэтому пресс-служба рекомендовала пассажирам уточнить информацию о конкретных рейсах у своих авиакомпаний.

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В ночь на 30 января при заходе на посадку в аэропорт им. Рональда Рейгана самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk.

На борту самолета были 64 человека, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Спасательную операцию прекратили в связи с тем, что шанса найти выживших нет.

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