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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Крыму расширили зону региональной ЧС с двух до восьми муниципалитетов

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму расширили границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, объявленной после разлива мазута. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

До сих пор режим ЧС регионального значения действовал в Керчи и Ленинском районе. Теперь он распространен на Феодосию, Судак, Саки, Евпаторию, а также Сакский и Черноморский районы.

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Фото:МЧС России

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

28 декабря в Керчи и Ленинском районе ввели ЧС регионального характера.

14 января 2025 года Севастополь включили в зону федеральной ЧС.

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ЧС Крым разлив мазута
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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