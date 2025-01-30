В Крыму расширили зону региональной ЧС с двух до восьми муниципалитетов
В Крыму расширили границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, объявленной после разлива мазута. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
До сих пор режим ЧС регионального значения действовал в Керчи и Ленинском районе. Теперь он распространен на Феодосию, Судак, Саки, Евпаторию, а также Сакский и Черноморский районы.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.
28 декабря в Керчи и Ленинском районе ввели ЧС регионального характера.
14 января 2025 года Севастополь включили в зону федеральной ЧС.
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