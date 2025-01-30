Застройщик назвал сроки начала возведения в Сочи насыпного острова

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Строительство первого в России насыпного острова планируют начать в Черном море у берегов Сочи в 2026 году, заявил управляющий директор компании-застройщика «Корпорация Остров первый» Булат Шакиров. Его слова передает «РИА Новости».

«С 2026 года мы планируем приступить к строительству защитных гидросооружений, так как делать тело острова можно, только когда защитили акваторию от воды и ветра», — рассказал он журналистам.

Подготовить проектную документацию должны уже в 2025 году, уточнил Шакиров.

Завершить проект компания планирует в 2031 году. По ее прогнозу, инвестиции в него превысят 1 трлн руб., срок окупаемости составит 12 лет.

На искусственном острове площадью 50 га расположат гостиничные комплексы, туристические, спортивные и прогулочные зоны, музыкально-театральные площадки, комплекс апартаментов, а также центр изучения Черного моря. На территории также планируют возвести 1,5 млн кв. м новой функциональной недвижимости — гостиницы, апартаменты, низкоэтажное жилье.

О начале проектных работ Шакиров сообщил в ноябре 2024 года. По его словам, они займут два года, затем еще семь лет уйдут непосредственно на строительство.