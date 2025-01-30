В Париже открыли табличку в честь выхода в свет книги «Архипелаг ГУЛАГ»
В Париже прошла церемония открытия мемориальной таблички в честь первого издания романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает RFI.
Открытие прошло утром 30 января в центре Парижа у здания Культурного центра имени Александра Солженицына. В церемонии приняли участие сыновья писателя Степан и Игнат, представители парижской мэрии, славист Жорж Нива и члены команды президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Здесь в издательстве YMCA-Press был опубликован 28 декабря 1973 года «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (1918–2008), российского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970), выдающегося деятеля сопротивления тоталитаризму», — говорится в тексте таблички.
«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение, в основу которого легли письма, воспоминания и рассказы заключенных в сталинских лагерях людей и их родственников. Книга была написана Александром Солженицыным тайно в период с 1958 по 1968 год и впервые издана в Париже в 1973 году.
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