В Париже открыли табличку в честь выхода в свет книги «Архипелаг ГУЛАГ»

Фото: Культурный центр имени Александра Солженицына в Париже

В Париже прошла церемония открытия мемориальной таблички в честь первого издания романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает RFI.

Открытие прошло утром 30 января в центре Парижа у здания Культурного центра имени Александра Солженицына. В церемонии приняли участие сыновья писателя Степан и Игнат, представители парижской мэрии, славист Жорж Нива и члены команды президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Здесь в издательстве YMCA-Press был опубликован 28 декабря 1973 года «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (1918–2008), российского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970), выдающегося деятеля сопротивления тоталитаризму», — говорится в тексте таблички.

«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение, в основу которого легли письма, воспоминания и рассказы заключенных в сталинских лагерях людей и их родственников. Книга была написана Александром Солженицыным тайно в период с 1958 по 1968 год и впервые издана в Париже в 1973 году.