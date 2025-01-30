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«Сберу» в 2024 году в качестве залога предлагали пчел, каноэ и театр

Сбербанк SBER ₽281,1 +0,26% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Сберу» в 2024 году клиенты в качестве залога предлагали театр, робот-тренажер Гошу с навыками сердечно-легочной реанимации, пчел и омшаник (утепленное помещение для зимовки пчел). Об этом рассказали в пресс-службе организации, передает ТАСС.

«В список также вошли фонтан, каноэ и салонный рояль. Часть из этих объектов «Сбер» принял в качестве залога от своих корпоративных клиентов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были и спортивные объекты: ледовая арена, центры для хоккея и серфинга, скейт-парк. Также клиенты предлагали цирк и жилой дом с музеем ретроавтомобилей.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Статус самого дорогого объекта залога третий год подряд сохраняет пакет акций стоимостью более 500 млрд руб., самого дешевого — доли участия в уставном капитале ООО стоимостью 1 копейка, отметили в «Сбере».

Общая стоимость объектов, по которым эксперты организации провели залоговую экспертизу в 2024 году, превысила 31 трлн руб.

В августе 2024 года Сбербанк открыл прием заявок по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». «В качестве залога могут быть приняты квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж с земельным участком», — рассказали тогда в пресс-службе. Недвижимость в залоге будет оставаться в полной собственности клиента в течение всего срока кредитования (от года до 20 лет).

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