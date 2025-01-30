Тела погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне вынесло на берег реки
Останки людей, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, стали находить на берегу реки Потомак, сообщает CBS.
По словам корреспондента телеканала Криса Ван Клива, фрагменты тел и обломки самолета и вертолета выносит на берег реки Потомак на стороне штата Вирджиния. Также сообщается, что команда водолазов нашла в воде один из двух бортовых самописцев лайнера. Самолет разломился на несколько частей, которые оказались погружены в воду на 1,5–2,5 м.
Воздушное судно авиакомпании American Airlines, летевшее из Уичито, штат Канзас, столкнулось в ночь на 30 января 2025 года с военным вертолетом Sykorsky H-60 Black Hawk в небе над Вашингтоном. На борту заходившего на посадку лайнера находились 64 человека, в вертолете летели трое военных. В числе пассажиров самолета были участники чемпионата США по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.
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