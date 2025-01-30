Наемника ВСУ из Грузии в России заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
Суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Георгия Гелашвили, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет России.
По версии следствия, Гелашвили в 2022 году добровольно вступил в качестве наемника в военизированные формирования для участия в боях на стороне Украины. Он прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
Затем Гелашвили долго воевал против силовиков ДНР, ЛНР и военных России, получая за это деньги от украинской армии. Гелашвили заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК России (участие наемника в вооруженном конфликте). Он объявлен в международный розыск.
На прошлой неделе наемника из Грузии Николоса Берианидзе Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению. Он воевал на стороне ВСУ и убил троих российских военных.
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