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ФСБ показала задержание подозреваемого в поджоге вышки в Подмосковье

ФСБ показала задержание подозреваемого в поджоге вышки в Подмосковье
Video

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в Подмосковье.

На видео двое оперативников в штатском вытаскивают из машины мужчину, связывают ему руки и загружают в транспорт силовиков. Затем он дает показания о сделанном, после в ролике можно увидеть изъятые у задержанного предметы.

Задержанному 45–46 лет, он 1979 года рождения. Случаи поджогов произошли в 2023 и 2024 годах. В частности, ему вменяется причастность к поджогу военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческой компании, производящей продукцию по заказу Минобороны.

В ФСБ уверены, что все это выполнялось по заданию СБУ «с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

Задержанный раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Ему вменяют диверсию (ч. 2 ст. 281 УК), за что грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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