Минфин не согласился с новыми инициативами по ОСАГО

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Минфин России дал отрицательное заключение на инициативы о введении компенсации ущерба при отсутствии обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) у виновника ДТП и увеличении лимитов выплат по страховке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению специалистов министерства, повышение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника аварии увеличит нагрузку на резервы страховых компаний, что приведет к росту стоимости страхования для остальных граждан.

В ведомстве отметили, что повышение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это снизит доступность ОСАГО и создаст угрозу для платежеспособности страховщиков, добавили в Минфине.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутатами от ЛДПР подготовлен законопроект, который предусматривает увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО с 500 до 650 тыс. руб. в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 до 520 тыс. руб. в части возмещения вреда имуществу.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также не согласились с данными инициативами. Там отметили, что «переходить к рассмотрению вопроса о лимитах можно будет, когда стабилизируется инфляция».