ТАСС узнал, что прокуроров по делу экс-директора «Фонбета» не задерживали

Сергей Анохин (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Оперативники не задерживали сотрудников прокуратуры Москвы в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-президента РФС и экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Среди сотрудников столичной прокуратуры задержанных нет по делу Анохина», — сказал он.

Накануне, 29 января, силовики задержали в Москве Анохина и начальника следственного управления УВД по ВАО Сергея Бивола. Источники также указывали, что по делу проходит прокурор Преображенской прокуратуры.

Сергей Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Он занимал эту должность 2016 по 2022 год. В апреле 2022 года стал генеральным директором «Фонбета». На протяжении более чем 20 лет занимался развитием футбола России на различных должностях. В частности, организовал Федерацию пляжного футбола России, с 2013 по 2022 год был президентом Московской федерации футбола. С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года был генеральным директором подмосковного футбольного клуба «Химки».

По данным источников «РБК Спорт», Анохин покинул пост главы «Фонбета» еще до задержания, в начале января 2025 года. На этой должности его сменил Константин Линев.