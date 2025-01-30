Очевидец рассказал об искрах, летевших от самолета при столкновении в США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Очевидец, который ехал домой мимо аэропорта Вашингтона, рассказал NBC, что он видел в момент столкновения пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk над рекой Потомак.

Ари Шульман сообщил, что увидел «нечто похожее на самолет», который готовится к посадке на высоте примерно 36–45 м, но потом оглянулся и увидел, что «все очень-очень плохо».

«Мне показалось, что это была гигантская римская свеча (разновидность фейерверка. — РБК), искры летели от носа самолета к хвосту. Я наблюдал это около двух секунд», — сказал Шульман.

Очевидец добавил, что сначала он подумал, не привиделось ли ему случившееся, но потом он увидел машины скорой помощи.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в военном вертолете, который выполнял учебный полет, были трое солдат. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он также выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить.