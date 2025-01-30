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Итоги 2024 ,  
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Грузия отказалась от покупки живых овец из России в 2024 году

Сюжет
Итоги 2024
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Грузия не покупала у России живых овец в 2024 году, но она в рекордном объеме закупила крупный рогатый скот и свиней. Это выяснило «РИА Новости» на основе данных грузинской статистической службы.

В 2023 году Грузия импортировала из России живых овец на сумму более $1,3 млн.

Импорт живого крупного рогатого скота из России в 2024 году вырос почти на 20%, до $12,8 млн, Грузия также нарастила закупки российских свиней до $32,9 млн (рост почти на 20%). Россия заняла первое место по поставкам этих видов животных в Грузию в прошедшем году.

Суммарный импорт Грузией живых животных из России по итогам 2024 года достиг $45,8 млн, на 14% превысив показатель 2023 года.

Оптовые цены на баранину выросли за год на 30–40%
Бизнес
Фото:Fiona Goodall / Getty Images

В апреле 2024 года Росстат зафиксировал рост цен на баранину на 30–40% за год. Главным фактором, подогревающим рост цен, стало увеличение поставок баранины на экспорт.

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