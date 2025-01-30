Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале расследования обстоятельств столкновения над Вашингтоном пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk. Об этом он написал в своем аккаунте в X.
«Армия и Министерство обороны немедленно начали расследование», — написал он.
Хегсет отметил, что в районе катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.
Столкновение Bombardier, выполнявшего рейс из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон, и Black Hawk произошло над рекой Потомак за несколько минут до посадки лайнера.
На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете летели трое солдат. По сведениям Wall Street Journal, высокопоставленных лиц на борту вертолета не было. Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших.
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