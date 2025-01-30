 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтруд назвал максимальную сумму пособия по безработице с февраля

Максимальный размер пособия по безработице составит более 15 тыс. рублей
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тыс. руб. с 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что пособие проиндексируют на 9,5%. В результате выплата будет увеличена на уровень фактической инфляции.

Пособие по безработице — это одна из мер социальной помощи, которая направлена на финансовую поддержку нетрудоустроенных людей во время поиска работы. Чтобы претендовать на пособие, необходимо иметь статус безработного. Его могут получить соискатели, которые лишились работы по разным причинам: из-за сокращения, ликвидации фирмы, увольнения по собственному желанию, потери бизнеса.

В Думу внесут проект об индексации военных пенсий на 9,5%
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне правительство России подготовило законопроект о дополнительной индексации военных пенсий на 9,5%. Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минтруд пособие по безработице индексация
Материалы по теме
В Думу внесут проект об индексации военных пенсий на 9,5%
Общество
Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. Список
Общество
Правительство проиндексировало пенсии и пособия
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Трамп счел возможным, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежатьОбщество, 10:20
МИД России сообщил об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 10:19
Депп пишет автопортрет: зачем смотреть «Моди: Три дня на крыльях безумия»Life, 10:17
ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ПодмосковьеПолитика, 10:16
Как миллиардеры заработали свой первый миллионPro, 10:13
На борту разбившегося в США самолета были фигуристы Шишкова и НаумовСпорт, 10:13
Грузия отказалась от покупки живых овец из России в 2024 годуОбщество, 10:05
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Агент заявил о фигуристах российской школы на разбившемся в США самолетеСпорт, 10:03
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
NASA нашла в астероида Бенну важные для возникновения жизни элементыТехнологии и медиа, 10:02
Владимир Мединский — РБК: «Мы не воспитываем деревянных солдат»Политика, 10:00
Помощник Путина призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школахПолитика, 09:52
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:50
Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в СШАОбщество, 09:47