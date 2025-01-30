Минтруд назвал максимальную сумму пособия по безработице с февраля
Максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тыс. руб. с 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве отметили, что пособие проиндексируют на 9,5%. В результате выплата будет увеличена на уровень фактической инфляции.
Пособие по безработице — это одна из мер социальной помощи, которая направлена на финансовую поддержку нетрудоустроенных людей во время поиска работы. Чтобы претендовать на пособие, необходимо иметь статус безработного. Его могут получить соискатели, которые лишились работы по разным причинам: из-за сокращения, ликвидации фирмы, увольнения по собственному желанию, потери бизнеса.
Накануне правительство России подготовило законопроект о дополнительной индексации военных пенсий на 9,5%. Проект устанавливает размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, в размере 93,59%.
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