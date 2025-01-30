Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что его полностью проинформировали насчет столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk), передал его сообщение ABC News.
«Меня полностью проинформировали об ужасном инциденте, который только что произошел в национальном аэропорту Рейгана», — заявил Трамп.
Он добавил, что следит за ситуацией и будет сообщать детали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ранее в эфире Fox News сообщила, что президенту Дональду Трампу доложили об инциденте.
Столкновение Bombardier и Black Hawk произошло при заходе самолета на посадку 30 января. Он выполнял рейс 5342 из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон.
На борту потерпевшего крушение самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете летели трое солдат, VIP-персон не было, хотя высокопоставленные армейские чиновники часто используют такие вертолеты для полетов по Вашингтону.
Читайте РБК в Telegram.
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов