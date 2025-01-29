 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сирийские власти отменили Конституцию 2012 года

Граффити с изображением флага сирийских повстанцев, нарисованного на мозаике с изображением бывшего президента Хафеза Асада после свержения Башара Асада, в Дамаске, Сирия, январь 205 года
Граффити с изображением флага сирийских повстанцев, нарисованного на мозаике с изображением бывшего президента Хафеза Асада после свержения Башара Асада, в Дамаске, Сирия, январь 205 года (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Департамент военных операций новых властей Сирии объявил о приостановке действия Конституции, роспуске Народного собрания, армии и служб безопасности, пишет Asharq Al-Awsat. Конституция действовала с 2012 года.

Также департамент объявил президентом страны в переходный период лидера вооруженной оппозиции, главу группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа).

Лидеры «Свободной сирийской армии» уже поздравили аль-Джулани «с победой сирийской революции».

В Сирии назначили временного президента и распустили армию
Политика
Абу Мухаммед аль-Джулани

В администрации добавили, что «президент республики уполномочен сформировать временный законодательный совет для избирательной стадии до принятия постоянной Конституции страны», пишет Asharq Al-Awsat.

В начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сирия Конституция смена власти
Материалы по теме
В Сирии назначили временного президента и распустили армию
Политика
Reuters узнал, что новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада
Политика
В МИДе заявили о готовности помочь с восстановлением Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
США внесли в список на депортацию в СССР и Югославию 1182 человекаПолитика, 23:37
В Чечне ответили на сообщения о «пропаже» КадыроваПолитика, 23:27
Грузия покинула ПАСЕ из-за призыва к новым выборам президента страныПолитика, 23:12
Мадонна обвинила администрацию Трампа в ограничении прав и свободОбщество, 22:43
Сирийские власти отменили Конституцию 2012 годаПолитика, 22:20
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% после трех раундов сниженияИнвестиции, 22:03
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителяПолитика, 22:00
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Сирии назначили временного президента и распустили армиюПолитика, 21:59
Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»Технологии и медиа, 21:40
В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолетаОбщество, 21:35
Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛСпорт, 21:34
Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мираОбщество, 21:31
Криптовалютная революция на фондовом рынке. Почему США еще не готовыКрипто, 21:15
Украинские власти вывезли детей из Константиновки в ДНРПолитика, 21:15