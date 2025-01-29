Сирийские власти отменили Конституцию 2012 года

Граффити с изображением флага сирийских повстанцев, нарисованного на мозаике с изображением бывшего президента Хафеза Асада после свержения Башара Асада, в Дамаске, Сирия, январь 205 года (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Департамент военных операций новых властей Сирии объявил о приостановке действия Конституции, роспуске Народного собрания, армии и служб безопасности, пишет Asharq Al-Awsat. Конституция действовала с 2012 года.

Также департамент объявил президентом страны в переходный период лидера вооруженной оппозиции, главу группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа).

Лидеры «Свободной сирийской армии» уже поздравили аль-Джулани «с победой сирийской революции».

В администрации добавили, что «президент республики уполномочен сформировать временный законодательный совет для избирательной стадии до принятия постоянной Конституции страны», пишет Asharq Al-Awsat.

В начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками.