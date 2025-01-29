 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Video

В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 550, три человека погибли, сообщил Национальный институт гражданской авиации (INAC) в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Авария произошла в штате Миранда на севере страны, в районе города Барута во время тренировочного полета. Погибшие, отметили в INAC, были специалистами в сфере авиации.

Сейчас поисково-спасательная команда работает на месте происшествия.

В корейском Муане изменят план аэропорта после крушения самолета Jeju Air
Общество
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Ранее в январе легкомоторный самолет потерпел крушение в Австралии.

Воздушное судно упало в воды, кишащие крокодилами, писал Sky News. В результате авиакатастрофы скончался 63-летний пилот, его тело нашли внутри самолета. 29-летнюю пассажирку на вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Венесуэла авиация Самолеты погибшие
Материалы по теме
СК назвал две основные версии крушения легкомоторного самолета на Алтае
Общество
В Китае легкомоторный самолет упал на шоссе. Видео
Общество
На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% после трех раундов сниженияИнвестиции, 22:03
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителяПолитика, 22:00
В Сирии назначили временного президента и распустили армиюПолитика, 21:59
Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»Технологии и медиа, 21:40
В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолетаОбщество, 21:35
Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛСпорт, 21:34
Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мираОбщество, 21:31
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Криптовалютная революция на фондовом рынке. Почему США еще не готовыКрипто, 21:15
Украинские власти вывезли детей из Константиновки в ДНРПолитика, 21:15
Цены на газ в Европе превысили $550 впервые с ноября 2023 годаИнвестиции, 21:04
ЦСКА продал сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийского футболистаСпорт, 21:01
Кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис родила вторую дочьОбщество, 20:59
Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭСпорт, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:52