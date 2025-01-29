В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Венесуэле потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 550, три человека погибли, сообщил Национальный институт гражданской авиации (INAC) в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Авария произошла в штате Миранда на севере страны, в районе города Барута во время тренировочного полета. Погибшие, отметили в INAC, были специалистами в сфере авиации.
Сейчас поисково-спасательная команда работает на месте происшествия.
Ранее в январе легкомоторный самолет потерпел крушение в Австралии.
Воздушное судно упало в воды, кишащие крокодилами, писал Sky News. В результате авиакатастрофы скончался 63-летний пилот, его тело нашли внутри самолета. 29-летнюю пассажирку на вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина.
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