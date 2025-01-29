Минтруд счел нужным нарастить число специалистов в 37 регионах России
Численность квалифицированных специалистов следует нарастить в 37 регионах России, чтобы закрыть существующую в стране потребность в кадрах. Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил на правительственном часе в Совете Федерации.
«Для обеспечения наших приоритетов в экономике, социальной сфере, науке необходимо увеличить численность занятых в 37 субъектах Российской Федерации», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Котяков уточнил, что особо остро в решении этой задачи нуждаются Москва, Московская и Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края, а также Татарстан. Министр убежден, что наибольшее количество специалистов нужно привлечь в сферу обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, а также в индустрию гостеприимства, науку и профессиональную деятельность.
Сегодня в России наблюдается большой спрос на рабочие профессии: механики, ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики, констатировал Котяков.
По его словам, стране также нужны квалифицированные специалисты с высшим образованием: разработчики программного обеспечения, врачи, инженеры, специалисты по базам данных и сетям, а также архитекторы и проектировщики.
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