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Общество ,  
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Минтруд счел нужным нарастить число специалистов в 37 регионах России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Численность квалифицированных специалистов следует нарастить в 37 регионах России, чтобы закрыть существующую в стране потребность в кадрах. Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил на правительственном часе в Совете Федерации.

«Для обеспечения наших приоритетов в экономике, социальной сфере, науке необходимо увеличить численность занятых в 37 субъектах Российской Федерации», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Котяков уточнил, что особо остро в решении этой задачи нуждаются Москва, Московская и Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края, а также Татарстан. Министр убежден, что наибольшее количество специалистов нужно привлечь в сферу обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, а также в индустрию гостеприимства, науку и профессиональную деятельность.

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Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Сегодня в России наблюдается большой спрос на рабочие профессии: механики, ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики, констатировал Котяков.

По его словам, стране также нужны квалифицированные специалисты с высшим образованием: разработчики программного обеспечения, врачи, инженеры, специалисты по базам данных и сетям, а также архитекторы и проектировщики.

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Минтруд РФ Антон Котяков регионы России профессии
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