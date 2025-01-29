Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений Зеленского
Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла и выразило ему протест из-за вмешательства Киева во внутренние дела страны. Об этом сообщает TASR со ссылкой на департамент коммуникации Министерства иностранных дел.
«Был передан резкий протест в связи с заявлениями украинской стороны, которые ведомство считает вмешательством во внутренние дела Словацкой Республики», — говорится в публикации.
В агентстве напомнили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
В частности, украинский лидер на фоне проходящих в Словакии протестов с требованиями отставки Фицо опубликовал на своей странице в X фото митингующих и подписал ее: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».
Фицо возглавил на третий срок кабмин Словакии в 2023 году. Он неоднократно заявлял о необходимости выстраивать дружеские отношения с Россией. При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Премьер также выступает против санкций в отношении России.
Фицо в ответ обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии. Через несколько дней, 29 января, МИД Украины заявил, что Фицо «отравлен российской пропагандой». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что премьер и «некоторые парламентские деятели» в Словакии «перестали делать различие между черным и белым и стали называть лидеров соседних дружественных демократий врагами».
Читайте РБК в Telegram.
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов