Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений Зеленского

Демонстранты на антиправительственной акции протеста в Братиславе, Словакия, 24 января 2025 года (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла и выразило ему протест из-за вмешательства Киева во внутренние дела страны. Об этом сообщает TASR со ссылкой на департамент коммуникации Министерства иностранных дел.

«Был передан резкий протест в связи с заявлениями украинской стороны, которые ведомство считает вмешательством во внутренние дела Словацкой Республики», — говорится в публикации.

В агентстве напомнили, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

В частности, украинский лидер на фоне проходящих в Словакии протестов с требованиями отставки Фицо опубликовал на своей странице в X фото митингующих и подписал ее: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».

Фицо возглавил на третий срок кабмин Словакии в 2023 году. Он неоднократно заявлял о необходимости выстраивать дружеские отношения с Россией. При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Премьер также выступает против санкций в отношении России.

Фицо в ответ обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии. Через несколько дней, 29 января, МИД Украины заявил, что Фицо «отравлен российской пропагандой». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что премьер и «некоторые парламентские деятели» в Словакии «перестали делать различие между черным и белым и стали называть лидеров соседних дружественных демократий врагами».