Израиль напомнил ООН о сроке прекращения работы БАПОР

Фото: Haitham Imad / EPA / ТАСС

Деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет полностью запрещена в Израиле в течение 48 часов, напомнил официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер. Его слова передает «РИА Новости».

«Через 48 часов деятельность БАПОР будет запрещена в Израиле, не будет офисов, контактов и операций. БАПОР представляет угрозу национальной безопасности Израиля», — сказал Менцер на брифинге для журналистов.

По его словам, деятельность БАПОР — это не помощь палестинцам, а «прямое финансирование терроризма».

Ранее постпред Израиля при ООН Дэнни Данон уведомил генерального секретаря ООН, что БАПОР должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме не позднее 30 января.

Страна запретила работу агентства ООН в октябре 2024 года. Власти страны заявили, что 19 сотрудников БАПОР участвовали в нападении группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Само агентство уволило девять сотрудников из-за возможной причастности к атаке.

БАПОР отвергает претензии Израиля и называет решение парламента противоречащим Уставу ООН и обязательствам Израиля.