Израиль напомнил ООН, что БАПОР должно прекратить работу к 30 января

Израиль уведомил генерального секретаря ООН о том, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме к 30 января. Об этом сообщает NDTV.

«БАПОР должно прекратить свою деятельность в Иерусалиме и освободить все помещения, в которых оно работает, не позднее 30 января 2025 года», — напомнил в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

БАПОР занимается предоставлением образования, здравоохранения и прочей помощи миллионам палестинцев и их потомкам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. Агентство создано в 1949 году решением Генеральной Ассамблеи ООН. На израильской территории нет альтернативного ведомства, которое взяло бы на себя эти функции, отмечает Haaretz. Times of Istael объясняет, что без координации с Израилем агентству будет почти невозможно работать в Газе или на Западном берегу, ведь Тель-Авив больше не будет выдавать разрешения на въезд в эти территории, недоступна будет и координация с армией.

Израиль запретил работу агентства ООН в октябре 2024 года. Власти страны считают, что 19 сотрудников БАПОР участвовали в нападении группировки ХАМАС октябре 2023 года. Само агентство уволило девять сотрудников из-за их возможной причастности к атаке.

Вместе с тем БАПОР назвало решение парламента противоречащим Уставу ООН и обязательствам Израиля.