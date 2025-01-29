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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР учительнице русского языка дали 11 лет за шпионаж

Учительнице русского языка в Горловке дали 11 лет за шпионаж
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Суд приговорил жительницу Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 11 годам колонии по делу о шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, женщине 40 лет, она работает учителем русского языка и литературы в одной из школ города. Суд установил, что с февраля по июнь 2023 года она собирала информацию о российских военных, которые проходили лечение в военном госпитале.

Собранные данные учительница передала Службе безопасности Украины (СБУ) через мессенджер, считают в суде. Ее признали виновной по ст. 276 Уголовного кодекса России — «Шпионаж».

«Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских раненых военных. <...> Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В Мариуполе ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже для Украины
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Фото:TRO_DPR / Telegram

Ранее в январе сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе мужчину, подозреваемого в госизмене и шпионаже в пользу украинских спецслужб. По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя.

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