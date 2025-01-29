В ДНР учительнице русского языка дали 11 лет за шпионаж
Суд приговорил жительницу Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 11 годам колонии по делу о шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, женщине 40 лет, она работает учителем русского языка и литературы в одной из школ города. Суд установил, что с февраля по июнь 2023 года она собирала информацию о российских военных, которые проходили лечение в военном госпитале.
Собранные данные учительница передала Службе безопасности Украины (СБУ) через мессенджер, считают в суде. Ее признали виновной по ст. 276 Уголовного кодекса России — «Шпионаж».
«Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских раненых военных. <...> Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее в январе сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе мужчину, подозреваемого в госизмене и шпионаже в пользу украинских спецслужб. По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя.
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