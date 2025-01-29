Причиной падения самолета DHL под Вильнюсом назвали ошибку пилота
Причиной падения самолета DHL под Вильнюсом в ноябре 2024 года, скорее всего, стала ошибка пилота. Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Собеседники издания заявили, что собранные данные почти не оставляют сомнений в этой версии. Однако в прокуратуре полагают, что окончательных выводов делать пока нельзя.
Как пишет портал, после катастрофы в Литве начали два расследования, одно юридическое, другое — по выяснению причин крушения. Последним занимается группа специалистов из Испании, Германии и США.
В качестве причины падения самолета также выдвигались версии технической неисправности, человеческой ошибки и внешнего воздействия на воздушное судно, отмечает издание.
Грузовой самолет компании DHL разбился около аэропорта Вильнюса 25 ноября 2024 года. Он упал на двухэтажный жилой дом. На борту находились четыре человека: два пилота и два работника. В больницу были доставлены двое пострадавших, один человек скончался. В качестве предварительной причины крушения власти Литвы тогда назвали «технические вопросы».
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