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Причиной падения самолета DHL под Вильнюсом назвали ошибку пилота

15min: ошибка пилота стала причиной падения самолета DHL под Вильнюсом
Обстановка на месте крушения грузового самолёта DHL Boeing 737-476SF авиакомпании Swift Air EC-MFE примерно в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы аэропорта Вильнюса, Литва, 25 ноября 2024&nbsp;г.
Обстановка на месте крушения грузового самолёта DHL Boeing 737-476SF авиакомпании Swift Air EC-MFE примерно в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы аэропорта Вильнюса, Литва, 25 ноября 2024 г. (Фото: Adomas Daunoravicius / imago-images.de / Global Look Press)

Причиной падения самолета DHL под Вильнюсом в ноябре 2024 года, скорее всего, стала ошибка пилота. Об этом сообщает портал 15min.lt со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Собеседники издания заявили, что собранные данные почти не оставляют сомнений в этой версии. Однако в прокуратуре полагают, что окончательных выводов делать пока нельзя.

Как пишет портал, после катастрофы в Литве начали два расследования, одно юридическое, другое — по выяснению причин крушения. Последним занимается группа специалистов из Испании, Германии и США.

Власти Литвы назвали предварительную причину крушения самолета DHL
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В качестве причины падения самолета также выдвигались версии технической неисправности, человеческой ошибки и внешнего воздействия на воздушное судно, отмечает издание.

Грузовой самолет компании DHL разбился около аэропорта Вильнюса 25 ноября 2024 года. Он упал на двухэтажный жилой дом. На борту находились четыре человека: два пилота и два работника. В больницу были доставлены двое пострадавших, один человек скончался. В качестве предварительной причины крушения власти Литвы тогда назвали «технические вопросы».

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Теги
авиакатастрофа Вильнюс Литва самолет dhl
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Власти Литвы назвали предварительную причину крушения самолета DHL
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