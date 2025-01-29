Скончался переживший блокаду Ленинграда заслуженный артист Борис Улитин
Заслуженный артист России Борис Улитин, переживший блокаду Ленинграда, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.
«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин», — говорится в сообщении ведомства.
В осажденном Ленинграде Улитин, будучи ребенком, оказался на попечении тети, с матерью он воссоединился только в 1943 году, рассказали в комитете. По окончании театрального института артист стал работать в труппе Театра комедии, в котором в итоге прослужил около 60 лет.
Улитин также занимался дубляжом: его голосом говорят персонажи более 40 мультфильмов и фильмов, в числе которых — «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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