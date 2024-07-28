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Умер бывший глава Ленинграда Владимир Ходырев

Экс-глава Ленинграда Владимир Ходырев скончался в возрасте 94 лет
В возрасте 94 лет умер почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Ходырев. Во время его председательства в Ленгорисполкоме были построены защитные сооружения от наводнений, станции метро, учрежден памятный знак для блокадников
Владимир Ходырев
Владимир Ходырев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бывший глава Ленгорисполкома и почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Ходырев умер в 94 года, сообщила пресс-служба городского правительства. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Александр Беглов.

«Для всех нас он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, между достижениями 80-х годов и успехами нашего времени, — заявил Беглов. — Он навсегда останется в истории, как человек, вернувший городу дорогой сердцу каждого Музей, сохраняющий память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда».

Речь идет о Музее обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке. Его начали создавать еще в 1943 году, открытие состоялось 30 апреля 1944 года. Музей стал одним из самых популярных в городе. Однако в 1951-м Соляной городок передали военным, а экспозицию уничтожила специальная комиссия, разглядев в ней «антипартийные взгляды». В 1989 году Ленгорсовет решил возродить музей по просьбе ветеранов. блокадников, историков и журналистов.

По словам Беглова, Ходырев «до последних дней принимал активное участие в общественной жизни» Санкт-Петербурга, в том числе помогал в разработке планов развития города, морской отрасли и патриотическом воспитании молодежи.

Ленгорисполком представлял исполнительную власть Ленсовета — высшего органа власти в Ленинграде. Должность председателя Ленгорисполкома равносильна современному посту губернатора Санкт-Петербурга.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Ходырев родился 19 мая 1930 года в Сталинграде, там же пережил Великую Отечественную войну. Он окончил Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С.О. Макарова, вступил в КПСС. Был в составе первой советской Антарктической экспедиции, участвовал в строительстве станции Мирный, занимался проектированием морского и речного флота.

С 1983 по 1990 годы Ходырев являлся председателем исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов. Тогда в городе построили комплекс защитных сооружений от наводнений, новые станции метро, началось возвращение храмов Русской православной церкви. Благодаря его инициативе был учрежден памятный знак «Житель блокадного Ленинграда».

В 1996 году он выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, тогда победу одержал Владимир Яковлев. С 2011-го он возглавлял «Транспортный союз Северо-Запада». Являлся действительным государственным советником Санкт-Петербурга III класса, кандидатом технических наук и автором ряда изобретений.

За заслуги перед городом он был удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.

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Виктория Хабарова
Россия Ленинград Санкт-Петербург Александр Беглов смерть соболезнования
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