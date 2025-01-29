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Военная операция на Украине ,  
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Финская компания разработала для Украины дрон-камикадзе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Insta Group
Фото: Insta Group

Финская оборонная компания Insta разработала боевой дрон в коллаборации с партнером на Украине. Об этом Insta сообщает на официальном сайте.

«Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации беспилотника и запатентованного заряда взрывчатки», — говорится в сообщении.

Беспилотник называется Steel Eagle ER («Стальной орел ПД», повышенной дальности), он стал более дешевой версией по сравнению с предыдущей моделью. По словам вице-президента компании Тууре Лехторанта, «украинский партнер, работающий в более широкой экосистеме беспилотных летательных аппаратов», поставлял для беспилотника оборудование для лучшей производительности и больших дальности полета и грузоподъемности.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Элемент со взрывчаткой на борту весом примерно 3,6 кг содержит в себе стальные и вольфрамовые шарики, разлетающиеся после взрыва по области поражения более чем в 2 тыс. кв. м. Также беспилотник оснащен системой устойчивости аппарата к перерывам в связи.

Разработчик объявил, что дрон поступил в продажу на рынок Украины, также он в скором времени станет доступен на европейском рынке и в странах НАТО. Компания Insta является стратегическим партнером Вооруженных сил Финляндии.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Финляндия Украина дроны беспилотники
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