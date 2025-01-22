Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил Дмитрия Шатресова к лишению свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ему также назначили штраф и ограничение свободы на срок один год. Максимальное наказание по ст. 275 УК предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Дела о госизмене, как правило, рассматриваются в закрытом режиме. Их детали не разглашаются.
Мужчина с такими же Ф.И.О. находился под арестом с января 2024 года. Тогда, как свидетельствует картотека судов, Мещанский суд рассматривал дело в отношении него по более мягкой статье — о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до восьми лет.
На прошлой неделе Мещанский суд арестовал по делу о госизмене мужчину по фамилии Сизов.
Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов
Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео
АвтоВАЗ представит гоночную Lada
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов