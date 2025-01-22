Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам за госизмену

Подсудимый Шатресов получил 17 лет по делу о госизмене. В прошлом январе его арестовывали по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе

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Мосгорсуд приговорил Дмитрия Шатресова к лишению свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ему также назначили штраф и ограничение свободы на срок один год. Максимальное наказание по ст. 275 УК предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Дела о госизмене, как правило, рассматриваются в закрытом режиме. Их детали не разглашаются.

Мужчина с такими же Ф.И.О. находился под арестом с января 2024 года. Тогда, как свидетельствует картотека судов, Мещанский суд рассматривал дело в отношении него по более мягкой статье — о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до восьми лет.

На прошлой неделе Мещанский суд арестовал по делу о госизмене мужчину по фамилии Сизов.