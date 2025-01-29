 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сырский потребовал от нового командира «Хортицы» сдержать натиск России

Сырский представил командующего Драпатого личному составу группировки «Хортица»
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Украинский главнокомандующий Александр Сырский приказал новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому «сдержать натиск» российских войск. Об этом главком сообщил в своем телеграм-канале, рассказав о представлении генерал-майора личному составу.

«Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе», — написал Сырский.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо «держать линию», наносить российским военным максимальный ущерб и заботиться об украинских защитниках.

Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Политика
Михаил Драпатый

Группировка «Хортица» действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны: Курахово — 6 января, Великой Новоселки — 26 января. В последний месяц российские военные заняли и другие населенные пункты в этой зоне.

В мае 2024 года Драпатый был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» на фоне продвижения российских войск в сторону одноименного города.

В ноябре 2024 года военный стал командующим сухопутными войсками. «Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на харьковском направлении», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Сырский ВСУ назначения Военная операция на Украине Хортица
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Политика
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Политика
На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генералов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58