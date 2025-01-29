Сырский потребовал от нового командира «Хортицы» сдержать натиск России
Украинский главнокомандующий Александр Сырский приказал новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому «сдержать натиск» российских войск. Об этом главком сообщил в своем телеграм-канале, рассказав о представлении генерал-майора личному составу.
«Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе», — написал Сырский.
По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо «держать линию», наносить российским военным максимальный ущерб и заботиться об украинских защитниках.
Группировка «Хортица» действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. О занятии обоих населенных пунктов сообщало российское Минобороны: Курахово — 6 января, Великой Новоселки — 26 января. В последний месяц российские военные заняли и другие населенные пункты в этой зоне.
В мае 2024 года Драпатый был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» на фоне продвижения российских войск в сторону одноименного города.
В ноябре 2024 года военный стал командующим сухопутными войсками. «Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на харьковском направлении», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.
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