Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз украинских мошенников

Петр Ветчинкин (Фото: negolos / VK)

Студент МФТИ Петр Ветчинкин покончил с собой из-за угроз телефонных мошенников, звонивших с Украины. Об этом сообщили близкие студента на его странице во «ВКонтакте».

«Они (мошенники. — РБК) терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, Ветчинкин пытался разобраться во всем один, но не справился с психологическим давлением, и «мошенники-всушники» довели его до самоубийства.

Мать Ветчинкина Ольга Киселева сообщила, что «при ознакомлении с распечатками переписок в Telegram с неустановленными лицами была получена информация об угрозах семье, шантаже, обвинении в участии в экстремизме».

В середине декабря 2024 года официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, что россиянам стали чаще поступать мошеннические звонки от имени «сотрудников» МВД и ФСБ.

В ведомстве также предупреждали о росте числа атак телефонных мошенников. По данным МВД, преступная схема заключалась в том, что мошенники заставляют жертву взять кредит в банке и передать им деньги, а когда человек пытается вернуть средства, злоумышленники ставят ему условие — совершить преступление.