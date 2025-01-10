Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз украинских мошенников
Студент МФТИ Петр Ветчинкин покончил с собой из-за угроз телефонных мошенников, звонивших с Украины. Об этом сообщили близкие студента на его странице во «ВКонтакте».
«Они (мошенники. — РБК) терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, Ветчинкин пытался разобраться во всем один, но не справился с психологическим давлением, и «мошенники-всушники» довели его до самоубийства.
Мать Ветчинкина Ольга Киселева сообщила, что «при ознакомлении с распечатками переписок в Telegram с неустановленными лицами была получена информация об угрозах семье, шантаже, обвинении в участии в экстремизме».
В середине декабря 2024 года официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, что россиянам стали чаще поступать мошеннические звонки от имени «сотрудников» МВД и ФСБ.
В ведомстве также предупреждали о росте числа атак телефонных мошенников. По данным МВД, преступная схема заключалась в том, что мошенники заставляют жертву взять кредит в банке и передать им деньги, а когда человек пытается вернуть средства, злоумышленники ставят ему условие — совершить преступление.
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