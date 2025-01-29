Краснов принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации

Video

Генеральный прокурор России Игорь Краснов принес присягу на заседании в Совете Федерации, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — сказал он.

После произнесения слов присяги Краснов поставил подпись под ее текстом.

Ранее президент России Владимир Путин переназначил Краснова на должность генерального прокурора.

Краснову 49 лет. Впервые его назначили на эту должность в 2020 году, он сменил на этом посту Юрия Чайку. До этого назначения Краснов служил заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В органах прокуратуры он работал с 1997 года, до 2016 года был старшим следователем по особо важным делам.