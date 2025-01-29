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Политика ,  
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Краснов принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации

Краснов принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов принес присягу на заседании в Совете Федерации, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора Российской Федерации свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — сказал он.

После произнесения слов присяги Краснов поставил подпись под ее текстом.

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Игорь Краснов

Ранее президент России Владимир Путин переназначил Краснова на должность генерального прокурора.

Краснову 49 лет. Впервые его назначили на эту должность в 2020 году, он сменил на этом посту Юрия Чайку. До этого назначения Краснов служил заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В органах прокуратуры он работал с 1997 года, до 2016 года был старшим следователем по особо важным делам.

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Игорь Краснов

генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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