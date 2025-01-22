Путин переназначил Краснова генеральным прокурором
Игорь Краснов переназначен на должности Генерального прокурора. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который был опубликован 22 января.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Краснову 49 лет. Впервые его назначили на эту должность в 2020 году, сменив на этом посту Юрия Чайку. Решение Совет Федерации принимал также 22 января.
До назначения главой надзорного ведомства Краснов служил заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В органах прокуратуры он работал с 1997 года, до 2016 года был старшим следователем по особо важным делам. Среди дел, которые вел Краснов, — расследование покушения на главу РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса в 2005 году и дело об убийстве Бориса Немцова.
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