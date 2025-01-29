Депутат Рязанской облдумы ушла с поста из-за долгов сына-бойца

Татьяна Баринова (Фото: Рязанская областная Дума)

Депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова покинула занимаемый пост на фоне скандальной истории с ее сыном Андреем Бариновым, участником военной операции на Украине, который отправился добровольцем в зону боевых действий и обманул сослуживцев более чем на 1,3 млн руб. Соответствующее решение приняли депутаты облдумы, сообщает издание «Рязанские новости».

Баринова занимала должность зампредседателя думского комитета по экологии и природопользованию. В заявлении она попросила, чтобы с 3 февраля 2025 года ее депутатская деятельность была прекращена. На заседании парламентариев, которое состоялось сегодня, 29 января 2025 года, просьба Бариновой была одобрена.

Таким образом, депутатом Баринова останется, но рядовым и без ставки. Вместо Бариновой на указанную должность выдвинули другого кандидата — Елену Синицу.

РБК направил запрос в Рязанскую областную думу.

В декабре 2024 года телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что 32-летний сын Бариновой обманул своих сослуживцев более чем на 1,3 млн руб. Он просил деньги на «срочную операцию» и протезы.

По данным «Осторожно, новости», Баринов отправился в зону боевых действий весной 2023 года. Его распределили в артдивизион «Листань», где Баринов получил позывной «Юный». Сослуживцы рассказывали, что Горинов занял у них деньги на «операцию для близкого человека». Впоследствии стало известно, что россиянин также занимал деньги в других подразделениях. Собранные деньги боец перечислил на счет своей матери. В беседе с военными женщина подтвердила, что банковская карта зарегистрирована на ее имя, однако пользовался ей ее сын.

Баринова призналась, что ее сын «грешит игроманией», поэтому она умышленно настояла, чтобы он отправился в зону боевых действий «с целью, что процесс будет как-то ограничен».