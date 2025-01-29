 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Большинство британцев поддержали возвращение смертной казни

Times: более 50% британцев высказались за возвращение смертной казни
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Большинство населения Великобритании считает, что в стране следует вернуть смертную казнь, сообщает The Times со ссылкой на опрос центра More in Common.

Издание пишет, что по сравнению с аналогичным опросом в 2023 году доля тех, кто выступает за возвращение смертной казни, выросла с 50 до 55%, а доля противников сократилась с 37 до 32%. Наиболее заметный рост был среди респондентов от 44 до 59 лет, чья поддержка смертной казни выросла на 16%.

Абсолютных цифр по опросу газета не представила.

Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключения
Общество
Аксель Рудакубана на эскизе из зала суда

Исследование было проведено, после того как Королевский суд Ливерпуля назначил 51 год и 190 дней лишения свободы Акселю Рудакубане, который обвинялся в убийстве трех маленьких девочек в пригородном Саутпорте. В ходе этого дела в стране возобновились споры о возвращении смертной казни, отмечает Times.

Рудакубану признали виновным еще в 13 преступлениях кроме убийства девочек. Издание пишет, что он избежал пожизненного заключения (самого сурового наказания в Великобритании), так как на момент совершения убийства ему не было 18 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания смертная казнь приговор
Материалы по теме
Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключения
Общество
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета Стармера
Политика
В Британии двое детей погибли, девять пострадали от рук подростка с ножом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
OpenAI заявила, что конкурента ChatGPT из Китая учили c помощью ее моделиТехнологии и медиа, 12:57
Облигации «Домодедово ФФ» упали после подачи иска ГенпрокуратуройИнвестиции, 12:57
Депутат Рязанской облдумы ушла с поста из-за долгов сына-бойцаОбщество, 12:54
В Москве задержали бывшего вице-президента РФС и главу «Фонбет»Спорт, 12:51
Как научиться управлять — опыт владельца компании с выручкой 200 млн руб.Pro, 12:48
Аэропорт Мурманска восстановил работу после атаки беспилотникаПолитика, 12:44
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Кремле не стали отвечать на сообщения о требованиях Сирии о компенсацииПолитика, 12:39
«Фонбет» сообщил о смене гендиректора после сообщений о его задержанииСпорт, 12:34
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенатПолитика, 12:33
Alibaba представила свою модель ИИ — Qwen 2.5-MaxТехнологии и медиа, 12:31
«Ведомости» узнали о возможном закрытии части «Светофоров» в МосквеБизнес, 12:29
Большинство британцев поддержали возвращение смертной казниОбщество, 12:27
Мишустин назначил нового директора Курчатовского институтаПолитика, 12:25