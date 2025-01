Большинство британцев поддержали возвращение смертной казни

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Большинство населения Великобритании считает, что в стране следует вернуть смертную казнь, сообщает The Times со ссылкой на опрос центра More in Common.

Издание пишет, что по сравнению с аналогичным опросом в 2023 году доля тех, кто выступает за возвращение смертной казни, выросла с 50 до 55%, а доля противников сократилась с 37 до 32%. Наиболее заметный рост был среди респондентов от 44 до 59 лет, чья поддержка смертной казни выросла на 16%.

Абсолютных цифр по опросу газета не представила.

Исследование было проведено, после того как Королевский суд Ливерпуля назначил 51 год и 190 дней лишения свободы Акселю Рудакубане, который обвинялся в убийстве трех маленьких девочек в пригородном Саутпорте. В ходе этого дела в стране возобновились споры о возвращении смертной казни, отмечает Times.

Рудакубану признали виновным еще в 13 преступлениях кроме убийства девочек. Издание пишет, что он избежал пожизненного заключения (самого сурового наказания в Великобритании), так как на момент совершения убийства ему не было 18 лет.