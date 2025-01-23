 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключения

Аксель Рудакубана на эскизе из зала суда
Аксель Рудакубана на эскизе из зала суда (Фото: Julia Quenzler / Reuters)

Королевский суд Ливерпуля назначил 51 год и 190 дней лишения свободы Акселю Рудакубане, который обвинялся в убийстве трех маленьких девочек в пригородном Саутпорте, сообщила Генеральная прокуратура Великобритании.

Подростку руандийского происхождения назначили пожизненное заключение, но из-за того, что на момент совершения преступления ему было 17 лет, к нему не может быть применен полный приговор. Кроме того, из 52 возможных для назначения лет вычли также его пребывание под стражей во время следствия. По мнению судьи, молодой человек вряд ли когда-то будет освобожден.

Рудакубану признали виновным еще в 13 преступлениях, кроме убийства девочек. В частности, это покушение на убийство еще десяти человек, включая восьмерых детей, а также производство рицина и хранение учебного пособия террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

В Генпрокуратуре уточнили, что решение суда теперь будет передано представителям судебного органа на предмет рассмотрения возможности обжаловать его в рамках программы чрезмерно снисходительного приговора.

Во время оглашения приговора осужденный не присутствовал в зале заседаний, поскольку его вывели из помещения чуть раньше после попытки сорвать процесс криками о плохом самочувствии, что не подтвердили осмотревшие его доктора.

Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета Стармера
Политика
Сотрудник полиции на одной из улиц Саутпорта

Его нападение с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников летом 2024 года спровоцировало массовые беспорядки, которые распространились в городе, а позже и по всей стране.

В Саутпорте участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В полиции заявили, что за актами насилия стоит ультраправое движение «Лига английской обороны», деятельность которого направлена против ислама и мусульман.

По версии ведомства, протестующие поддались сообщениям в соцсетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. В полиции тогда подчеркнули, что Рудакубана родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу». В ходе оглашения приговора стало ясно, что интерес к радикальному исламизму у подсудимого все же был — при обыске в компьютере подростка нашли учебное пособие «Аль-Каиды».

Читайте РБК в Telegram.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания Ливерпуль массовое убийство приговор
Материалы по теме
Посольство отвергло причастность Москвы к беспорядкам в Саутпорте
Общество
Более 50 британских полицейских пострадали в столкновениях в Саутпорте
Политика
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
Губернатор рассказал, где в Вологде установят памятник Ивану ГрозномуПолитика, 23:33
Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на РоссиюПолитика, 23:05
Волгоградские власти рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусомОбщество, 23:00
В Липецке объявили угрозу атаки дроновПолитика, 22:51
Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и КрымомПолитика, 22:44
В Аргентине изучат возможность выхода из договора по климатуПолитика, 22:34
Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезшихСпорт, 22:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключенияОбщество, 22:23
ЦБ Сирии решил заморозить счета связанных с Асадом компанийПолитика, 22:17
Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 у СКА и победилоСпорт, 22:16
Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рожденияПолитика, 22:05
Российские студенты включили две компании из Азии в топ-10 работодателейОбщество, 22:00
Юра Борисов рассказал о впечатлениях от номинации на «Оскар»Общество, 21:47
Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про БителлоСпорт, 21:44