Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключения

Аксель Рудакубана на эскизе из зала суда (Фото: Julia Quenzler / Reuters)

Королевский суд Ливерпуля назначил 51 год и 190 дней лишения свободы Акселю Рудакубане, который обвинялся в убийстве трех маленьких девочек в пригородном Саутпорте, сообщила Генеральная прокуратура Великобритании.

Подростку руандийского происхождения назначили пожизненное заключение, но из-за того, что на момент совершения преступления ему было 17 лет, к нему не может быть применен полный приговор. Кроме того, из 52 возможных для назначения лет вычли также его пребывание под стражей во время следствия. По мнению судьи, молодой человек вряд ли когда-то будет освобожден.

Рудакубану признали виновным еще в 13 преступлениях, кроме убийства девочек. В частности, это покушение на убийство еще десяти человек, включая восьмерых детей, а также производство рицина и хранение учебного пособия террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

В Генпрокуратуре уточнили, что решение суда теперь будет передано представителям судебного органа на предмет рассмотрения возможности обжаловать его в рамках программы чрезмерно снисходительного приговора.

Во время оглашения приговора осужденный не присутствовал в зале заседаний, поскольку его вывели из помещения чуть раньше после попытки сорвать процесс криками о плохом самочувствии, что не подтвердили осмотревшие его доктора.

Его нападение с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников летом 2024 года спровоцировало массовые беспорядки, которые распространились в городе, а позже и по всей стране.

В Саутпорте участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В полиции заявили, что за актами насилия стоит ультраправое движение «Лига английской обороны», деятельность которого направлена против ислама и мусульман.

По версии ведомства, протестующие поддались сообщениям в соцсетях, ошибочно приписывающим напавшему на детей связь с исламизмом. В полиции тогда подчеркнули, что Рудакубана родился в Великобритании и «домыслы сейчас никому не идут на пользу». В ходе оглашения приговора стало ясно, что интерес к радикальному исламизму у подсудимого все же был — при обыске в компьютере подростка нашли учебное пособие «Аль-Каиды».